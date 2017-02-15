Приобретением концерна STADA заинтересовались два инвестора Крупнейший завод медизделий из Китая может организовать производство в ОЭЗ «Дубна» » Микробиологи из МГУ создали новый штамм бактерий для производства антибиотиков Ученые кафедры микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с помощью методов клеточной инженерии получили новый штамм молочнокислых бактерий, способных вырабатывать антибиотики широкого спектра действия. Работа опубликована в журнале Journal of Hygienic Engineering and Design. «Методом клеточной инженерии, а именно слиянием протопластов двух родственных штаммов лактококков с низкой низинсинтезирующей активностью, микробиологи получили эффективный рекомбинантный штамм, синтезирующий новый антибиотический комплекс широкого спектра действия, состоящий из разных классов биологически активных метаболитов», — сообщает главный автор статьи Лидия Стоянова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Ученые провели широкий спектр исследований, включая классические микробиологические и молекулярно-генетические методы идентификации природных и рекомбинантных штаммов лактококков, изучили их пробиотические свойства, спектр антимикробного действия, антиоксидантную активность и выживаемость в условиях желудочно-кишечного тракта. «Мы получили химически чистый препарат, изучили его токсикологические свойства и показали его преимущества перед известным бактериоцином — низином», — говорит Лидия Стоянова. Таким образом, на основе рекомбинантного штамма Lactococcus lactis ssp. ученые разработали биоконсервант нового поколения с пробиотическим эффектом, который превосходит импортные консерванты по биологическим и экономическим показателям. msu