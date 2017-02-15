Приобретением концерна STADA заинтересовались два инвестора

Международный фармацевтический концерн STADA Arzneimittel AG, один из мировых лидеров среди производителей дженериков изучает предложения от двух инвесторов, заинтересованных в покупке 100% акций концерна, сообщает пресс-служба STADA.

Общая сумма предложения, полученного от британской акционерной группы Cinven составляет около 3,5 млрд Евро (при оценке каждой акции немецкого производителя в 56 Евро)

Информацию об интересе со стороны инвесторов фармацевтический концерн подтвердил, однако второго потенциального покупателя и предложенные им условия сделки не раскрыл.

В опубликованном официальном пресс-релизе говорится:

STADA изучает имеющиеся варианты, чтобы понять, что будет лучше всего отвечать интересам компании. Пока невозможно предсказать, будет ли реализовано предложение о покупке со стороны Cinven или любого другого потенциального покупателя.

По информации из различных источников интерес к покупке фармацевтического концерна STADA могут проявлять такие инвесткомпании как — Advent, Bain Capital, CVC, Permira.

gmpnews