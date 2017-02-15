Калужский завод «АстраЗенеки» участвует в пилотном проекте по маркировке лекарств

Компания «АстраЗенека» провела дискуссию по теме маркировки лекарственных препаратов на заводе компании в индустриальном парке «Ворсино» с участием журналистов, а также приглашенного эксперта компании «ЦентрИнформ», обладающей широкой экспертизой в области маркировки различных товаров (меха, алкогольной продукции и др.).

Участники мероприятия также осмотрели производство компании, где готовится к запуску эксперимент по маркировке упаковок одного из препаратов-блокбастеров «АстраЗенека» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Маркировка лекарственных препаратов является важной инициативой государства по противодействию контрафакту. Она позволит обеспечить прослеживаемость и правильный учет препарата в процессе его производства, транспортировки, хранения и продажи.

Дмитрий Баглей, бизнес-аналитик Управления федеральных проектов АО «ЦентрИнформ»:

«Международный опыт, а также пример меховой и алкогольной промышленности в России, свидетельствуют о том, что внедрение маркировки продукции позволяет сделать рынок более прозрачным. Инвестиции в оборудование для каждой производственной линии могут колебаться в интервале от 30 тысяч евро до 150 тысяч евро и выше в зависимости от класса машин, которые выберут для себя производители. Если говорить о возможном росте цен на конечную продукцию фармацевтических производителей, то наша экспертная оценка совпадает с озвученной ранее позицией Министерства здравоохранения РФ – речь идет об удорожании в рамках 1%».

При подготовке производства к маркировке важно учитывать два аспекта, которые требуют значительных инвестиций: экспертиза (знания и компетенции) и технологии (оборудование). Что касается первого аспекта – маркировка лекарственных препаратов с нанесением 2D-кода уже осуществляется на европейских заводах «АстраЗенека». В связи с этим имеющийся у компании опыт в данном вопросе будет полезен в процессе реализации пилотного проекта в России. С точки зрения необходимого оборудования завод «АстраЗенека» готов к запуску проекта по маркировке, так как при его строительстве изначально была предусмотрена возможность нанесения идентификационной информации по аналогии с тем, каким образом это осуществляется в Европе.

Геннадий Пяцкий, директор по производству, «АстраЗенека Россия»:

«Приоритет компании «АстраЗенека» в России – работа на благо российских пациентов. Мы полностью поддерживаем инициативу Правительства по маркировке препаратов специальными знаками, так как она позволит каждому пациенту проверить происхождение приобретаемой продукции и убедиться в ее качестве. Стоит отметить, что в случае, если при обязательной маркировке требования к ее нанесению будут гармонизированы с европейскими, то на себестоимости продукции нашей компании это практически не отразится и запуск маркировки будет осуществлен в кратчайшие сроки с использованием стандартных апробированных решений».

gmpnews