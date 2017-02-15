На немецкого производителя дженериков есть и другие претенденты

Немецкий производитель дженериков Stada получил два предложения о своем поглощении. Одно – от фонда прямых инвестиций Cinven, оценившего фармкомпанию в 3,5 млрд евро.

В течение последнего года один из крупнейших акционеров Stada, инвесткомпания Active Ownership Capital (AOC), вел активную кампанию, направленную на улучшение финансовых показателей и качества управления немецким фармпроизводителем. Результатом усилий AOC стала отставка президента компании и замена пяти членов ее наблюдательного совета.

В Stada подтвердили, что получили два не имеющих обязательной силы предложения о выкупе 100% акций. Cinven готов заплатить 56 евро за акцию Stada. Второго претендента на выкуп в компании не называют.

«Stada в настоящий момент взвешивает все возможные варианты действий, чтобы поступить наилучшим для компании образом. Пока невозможно предвидеть, будет ли предложение о выкупе от Cinven или от другого претендента действительно реализовано», – говорится в сообщении компании.

Предложение Cinven предполагает премию в 15% по отношению к рыночной цене акций Stada (49,69 евро по состоянию на закрытие торгов в пятницу). Если сделка состоится, для AOC она будет весьма удачной: стоимость Stada всего за год практически удвоится.

Другие фонды – Advent, Bain Capital, CVC и Permira – пристально следят за ситуацией вокруг Stada и также могут выступить с собственными предложениями, говорят осведомленные источники. По их словам, инвесторы видели у компании значительный потенциал сокращения издержек. В Stada, Advent и Permira отказались от комментариев, оперативно получить комментарии Bain Capital и CVC не удалось.

Компания Stada была создана в Дрездене в 1895 г. как кооператив фармацевтов. В последнее время она считается привлекательной целью для поглощения, являясь одним из немногих оставшихся независимых производителей дженериков и безрецептурных препаратов.

Исторически среди руководства Stada доминировали медики и фармацевты, что, как утверждали критики, могло обернуться недостатком опыта, необходимого для глобального роста бизнеса компании.

AOC утверждала, что у компании есть значительный потенциал повышения эффективности и сокращения издержек. Менеджмент Stada обвинял акционеров в попытке организовать продажу компании. Однако в августе 2016 г. Маттиас Виденфельс, сменивший на посту генерального директора Stada Хартмута Ретцлаффа, признал, что предыдущие действия компании стоили ей «роста, прибыли и репутации». В ноябре Виденфельс допустил, что Stada может выставить себя на продажу, отметив, что «независимость не является самоцелью».

Представитель Cinven от комментариев отказался.

Перевела Надежда Беличенко

По материалам пресс-релиза