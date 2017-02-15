В канцелярии президента Франции не проверяли диссертацию Печатникова

Вопреки ранее сделанным утверждениям вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, сведений о его докторской диссертации нет ни в канцелярии президента Французской Республики, ни в штаб-квартире ордена Почетного легиона, ни в посольстве Франции в России, сообщили Vademecum в этих организациях.

Между тем не только на тысячах интернет-сайтов, но и в официальных письмах Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников продолжает именоваться «доктором медицинских наук».

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 1 февраля Леонид Печатников рассказал, что провел во Франции около пяти лет, получив за это время степень доктора медицины. «В течение дальнейшей жизни мне никогда не требовалась научная степень на моих должностях, – сказал вице-мэр. – Однако я читал, что журналисты пытались найти во Франции следы моей диссертации, и, поверьте, они есть. Я рассчитываю на то, что мы можем довериться канцелярии французского президента, которая очень подробно проверяла мою биографию, в том числе французский период, перед награждением меня орденом Почетного легиона».

Однако в пресс-службе канцелярии президента Французской Республики ответили на запрос Vademecum, что в ведомстве нет данных о проверках докторской диссертации чиновника. «Мы не располагаем данными по этой теме. Я предлагаю связаться напрямую с канцелярией Почетного легиона, которая сможет вам ответить», – говорится в ответе пресс-службы.

Представитель ордена Почетного легиона Алиса Бутейль подтвердила, что Леонид Печатников «был номинирован на звание ордена Почетного легиона в качестве вице-мэра Москвы, в чьи обязанности входят вопросы социального развития». «Иностранцы награждаются орденом Почетного легиона за дипломатические связи их страны с Францией в любой из областей деятельности (экономической, медицинской, научной, артистической)», – уточнила Бутейль. При этом она не смогла прокомментировать, проверяла ли канцелярия наличие и содержание докторской диссертации Печатникова.

На сайте посольства Франции в России говорится, что 10 марта 2015 года посол Франции Жан-Морис Рипер наградил вице-мэра Москвы орденом Почетного легиона, поблагодарив за помощь в предоставлении помещения детскому саду и начальной школе лицея Александра Дюма в Москве. «Приверженность общему благу, глубокое знание проблем общего здравоохранения, обогащенное практикой и, наконец, международная направленность деятельности предназначали Вас для политической роли», – отметил тогда посол в своей поздравительной речи. В посольстве Франции в России подтвердили, что орден Печатникову дали за открытие детского сада и начальной школы при лицее. Там сообщили, что на каждого претендента на орден действительно составляют досье, «однако проверок ученой степени никто не осуществляет».

Таким образом, ни в одном из доступных источников не удалось обнаружить сведений о докторской диссертации Леонида Печатникова. Сам Леонид Печатников был недоступен для комментариев.

Между тем подведомственный Печатникову Департамент здравоохранения Москвы продолжает рассылать официальные письма, например, с приглашениями на представительную клинико-анатомическую конференцию «под председательством доктора медицинских наук Л.М. Печатникова». Одно из таких писем, датированное 27 января 2017 года, есть в распоряжении Vademecum.

На запрос «Леонид Печатников доктор наук» Google и «Яндекс» еще в январе выдавали около 350 тысяч результатов. Сейчас количество таких упоминаний сократилось почти на 100 тысяч.

История поиска таинственной научной работы чиновника началась в январе 2017 года, когда представители сообщества «Диссернет» сообщили Vademecum, что в доступных источниках им не удалось обнаружить докторской диссертации вице-мэра.

Не удалось ее найти также представителям Центральной научной медицинской библиотеки при Первом меде и Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК). Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки также ответил на запрос Vademecum, что «сведений о присуждении Печатникову Леониду Михайловичу ученой степени доктора медицинских наук… в регистрационно-учетной базе данных департамента не имеется».

В ответ Леонид Печатников заявил, что защитил докторскую диссертацию во Франции. Однако обнаружить докторскую диссертацию Печатникова не удалось и в базах Библиографического агентства по высшему образованию Франции, в архивах которого содержатся сведения обо всех прошедших защиту в республике научных работах.

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