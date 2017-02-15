Госзакупки лекарств и медтехники выросли до 535 млрд рублей

В России госзакупки лекарственных препаратов и медоборудования в 2016 году достигли 535 млрд рублей, по объему уступив только закупкам в сфере строительства и прокладки автомобильных дорог (1,3 трлн рублей).

Такие данные приводятся в докладе о результатах мониторинга применения ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2016 год, опубликованного на сайте Минэкономразвития России.

Кроме того, в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом вырос объем закупок услуг, связанных с «научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук», и достиг показателя в размере около 447 млрд рублей.

Согласно отчету, всего в 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 22,78 тысячи дел об административных правонарушениях в сфере госзакупок, в том числе закупок лекарств и медоборудования, что на 3,2% больше, чем в 2015 году.

В докладе также говорится о мерах по совершенствованию системы закупок, повышению их открытости, прозрачности и эффективности. В 2017 году планируется ввести каталог закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; ввести систему референтных цен на закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для нужд отдельных видов юридических лиц; ввести электронный магазин для упрощения закупок «простых» товаров в небольшом объеме; обязать заказчика прилагать фото- и видеоотчет к отчету об исполнении контракта; ввести механизм подачи жалоб в форме электронного документа; обязать заказчика публично уведомлять об осуществлении закупки у единственного поставщика в режиме чрезвычайной ситуации.

В январе текущего года депутаты Госдумы Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов предложили разрешить медицинским организациям осуществлять закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тысяч рублей (согласно действующему законодательству, верхний порог для таких сделок составляет 100 тысяч рублей). Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

В начале октября 2016 года Счетная палата обнародовала результаты проверки расходования бюджетных средств на закупку лекарств в пяти регионах. Аудиторы пришли к выводу, что бюджетные средства расходуются неэффективно и лекарства приобретаются по завышенным ценам.

Источник: Минэкономразвития

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