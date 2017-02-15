Чистая прибыль Teva в 2016 году сократилась в 23,5 раза

Чистая прибыль (по GAAP) израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd по итогам 2016 года составила $68 млн, что в 23,5 раза меньше, чем в 2015 году, когда компания заработала $1,6 млрд.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании, согласно которой ее выручка в 2016 году выросла на 11,5% и достигла $21,9 млрд ($6,5 млрд в IV квартале 2016 года).

«2016 стал переходным годом для Teva, который включил в себя как значительные достижения, так и проблемы», – приводятся в релизе слова временно исполняющего обязанности президента и генерального директора компании Ицхака Петербурга (Yitzhak Peterburg).

По его словам, в 2017 году компания уделит особое внимание получению синергетического эффекта от покупки подразделения фармкомпании Allergan по производству дженериковых препаратов (Actavis Generics).

Как сообщалось в августе 2016 года, в результате этой сделки Allergan получила $33,75 млрд деньгами и около 100 млн акций Teva.

В 2012 году в отношении Teva началось расследование по поводу нарушения компанией Закона США о коррупции за рубежом. Речь идет о подкупе государственных чиновников в России, Мексике и Украине в период с 2007 по 2013 год.

В декабре 2016 года Teva и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии по этому делу. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале текущего года расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля.

Как сообщила глава Департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина, Минздрав сотрудничал со Следственным комитетом при расследовании обвинений в подкупе высокопоставленного чиновника ведомства российской «дочкой» израильской фармкомпании.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2015 году составила $19,7 млрд.

Источник: Teva

vademec