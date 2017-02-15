Акции Medidata Solutions растут после публикации квартального отчета

После публикации квартального отчета акции компании – производителя облачных платформ и программ для анализа данных в сфере клинических исследований Medidata Solutions Inc. (MDSO, NASDAQ) выросли более чем на 16%.

Выручка Medidata Solutions за четвертый квартал выросла на 26% год к году до $124,5 млн. По итогам 2016 г. выручка составила $463,5 млн, что на 18% выше, чем в 2015 г. За минувший квартал GAAP чистый доход вырос на 59% почти до $11 млн. Чистый доход за год составил $29 млн (+120% год к году).

Medidata удалось заключить рекордно большое количество контрактов в четвертом квартале, среди которых семь сделок объемом более $10 млн каждая. Лучшие шесть контрактов в совокупности обеспечили более $140 млн заказов в четвертом квартале. Также Medidata заключила контракт с одной из топ-25 фармацевтических компаний.

Компания разрабатывает технологии для хранения, обмена и анализа медицинских данных, включая конфиденциальную информацию, электронные медкарты, изображения и т. д. Компания учитывает современные технологические тренды и предлагает, например, облачные системы для клиник и исследовательских учреждений.

Medidata добавила рекордные 288 новых клиентов в 2016 г., что на 43% больше, по сравнению с темпами роста клиентской базы 2015 г., причем 66 новых клиентов добавились в четвертом квартале. Общая клиентская база Medidata выросла до 849 к концу 2016 г. (+39% год к году). Клиентская база Medidata растет на рынках за пределами Северной Америки.

По итогам 2017 г. Medidata ожидает выручку на уровне от $538 млн до $562 млн, то есть рост на 21% год к году.

Сейчас на рынке сложилась благоприятная ситуация для Medidata в связи с принятием в декабре в США закона «21st Century Cures Act». Новый закон предполагает увеличение скорости доступа к препаратам и эффективному лечению благодаря использованию инновационных методов обработки и анализа данных. Medidata предполагает, что это приведет к росту продаж ее программных решений.

В феврале Medidata объявила о приобретении облачной системы управления контентом CHITA, основанной на платформе Box. Это позволит расширить спектр предоставляемых услуг и открыть для компании доступ на новые рынки.

На торгах 9 февраля акции MDSO подорожали на 16,25% до $55,8. На торгах 10 февраля акции прибавили еще 4,71% и выросли до $58,43. Рыночная капитализация компании составляет $3,26 млрд.

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