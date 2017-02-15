Сацитузумаб говитекан: новое лекарство против рака груди

Seattle Genetics, купившая этот препарат-кандидат у Immunomedics, собирается подать заявку на его ускоренную регистрацию.

«Сиэтл джинетикс» (Seattle Genetics) заплатит «Имьюномедикс» (Immunomedics) авансом 250 млн долларов за права на разработку, производство и коммерциализацию противоракового препарата-кандидата сацитузумаб говитекан (sacituzumab govitecan). Кроме того, по мере развития проекта будет выдано еще до 1,7 млрд долларов, плюс двузначное роялти от продаж.

«Сиэтл джинетикс» надеется вывести на рынок полностью готовый продукт совсем скоро — в конце 2017 года или начале 2018-го.

Сацитузумаб говитекан (IMMU-132), будучи нагруженным лекарственным средством антителом, или конъюгатом моноклонального антитела, составлен из антитела против опухолеассоциированного трансдуктора кальциевого сигнала-2 (TROP-2, или EGP-1), экспрессирующего при эпителиальном раке, и SN-38, активного метаболита химиотерапевтического агента иринотекан.

Лекарство изучается против большого числа солидных опухолей: трижды негативного рака груди (ТНРГ), уротелиальной карциномы, мелкоклеточного рака легких (МРЛ), немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), рака поджелудочной железы, гепатоцеллюлярной карциномы, колоректального рака, мультиформной глиобластомы и т. п.

Молекула, находящаяся в фазе I/II клинических испытаний, получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) статус прорывного медикамента для терапии пациентов с метастатическим ТНРГ, проваливших предшествующее лечение. Регулятор также наделил соединение статусом ускоренного рассмотрения в том, что касается его применения против МРЛ и НМРЛ. Кроме того, получен статус орфанного препарата против МРЛ и рака поджелудочной железы.

Фаза I/II, охватившая 85 пациентов с метастатическим ТНРГ, продемонстрировала 29-процентную частоту объективного ответа и 10,8-месячную медиану продолжительности ответа. Оценочная медиана общей выживаемости составила 18,8 месяцев.

Согласно прогнозам, к 2025 году сацитузумаб говитекан, если будет одобрен для терапии третьей линии указанных онкозаболеваний, сможет выйти на 3,1 млрд долларов продаж в США и Европе. Его сочетание с иммунотерапевтическими и другими агентами, а также более ранее применение способно увеличить объемы реализации до 7,5 млрд долларов.

«Сиэтл джинетикс» (Seattle Genetics) по праву считается лидером в сегменте конъюгатов моноклональных антител. Компания уже торгует «Адцетрис» (Adcetris, брентуксимаб ведотин) против рецидивирующей лимфомы Ходжкина и рецидивирующей системной анапластической крупноклеточной лимфомы.

На конвейере находится еще десяток экспериментальных лекарств, включая вадастуксимаб талирин (vadastuximab talirine), денинтузумаб мафодотин (denintuzumab mafodotin) и энфортумаб ведотин (enfortumab vedotin) — соответственно против первичного или рецидивирующего острого миелоидного лейкоза, первичной или рецидивирующей диффузной B-крупноклеточной лимфомы, метастатического уротелиального рака.

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