Три юрлица сети «Здоровые люди» намерены подать заявления о банкротстве

Три юридических лица сети аптек «Здоровые люди» – ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург пента», ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург» – намерены подать заявления о банкротстве. В 2016 году компаниям удалось погасить долги по искам на 20 млн рублей, однако в арбитражном суде рассматриваются еще 11 исков к трем этим компаниям на общую сумму более 11 млн рублей.

Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве, кредиторами компаний выступают около 60 компаний и физических лиц, среди которых в основном поставщики лекарств и два банка, в частности Сбербанк и СИАБ, с которыми у всех компаний есть действующие договоры залога до 2021 и 2018 года соответственно. Так, в залоге у банка «СИАБ» товары на 116,6 млн рублей, а у Сбербанка – медикаменты и товары медицинского назначения без указания их стоимости.

По словам предправления СИАБ Галины Ванчиковой, «Здоровые люди» регулярно обслуживали кредит и до последнего времени продолжали переговоры с банком, обещая реструктурировать долги и найти новых инвесторов. Сообщение о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве Ванчикова называет неожиданностью.

Одним из самых крупных кредиторов ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» является ООО «Стокманн СПб центр», владелец торгового центра «Невский центр», который в декабре 2016 года подал иск о взыскании 9,6 млн рублей за аренду помещения. По словам генерального директора ООО «Стокманн СПб центр» Ильи Иоффе, арендные отношения с аптекой прекращены, и арендатор в «Невском центре» уже не работает.

В конце 2015 года аптечная сеть «Здоровые люди», оказавшаяся на грани выживания из-за проблем с кредиторами, сменила владельцев: тогда 70% этого аптечного бизнеса перешло под управление совладельца сети оптовых баз «СатурнСтройМаркет» Георгия Наумова, еще 30% – его деловому партнеру Александру Данилкину. Тогда в арбитражные суды были поданы иски к сети на общую сумму свыше 300 млн рублей.

В рейтинге Vademecum «ТОП100 аптечных сетей за шесть месяцев 2015 года» «Здоровые люди» занимали 29-е место с выручкой 1,9 млрд рублей (в состав сети тогда входило 215 аптек), а по итогам первого полугодия 2016 года аптечная сеть в рейтинг не вошла.

Источник: «Ведомости»

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