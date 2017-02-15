В Госдуме предложили ввести монополию на производство спирта для фармпродукции

Участники круглого стола в Госдуме рекомендовали правительству подумать о введении госмонополии на производство этилового спирта. По мнению главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, участвовавшего в заседании, введение госмонополии можно было бы начать с фармацевтической и парфюмерной промышленности.

«Участники заседания рекомендуют Правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта… Помимо этого кабмину предписывается усилить комплекс мер по «недопущению применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции», – говорится в проекте рекомендаций круглого стола на тему «Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения», подготовленном комитетом Госдумы по охране здоровья.

По мнению Брюна, введение госмонополии на производство этилового спирта можно было бы начать с фармацевтической и парфюмерной промышленности. В целом, по его словам, «число умерших от случайных отравлений снижается, но вот 2016 год в связи с иркутской трагедией может показать не лучшие результаты».

В проекте рекомендаций также говорится, что «вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30%… Из-за употребления алкоголя происходит 67% случаев утоплений, 67% пожаров, 42% самоубийств».

Участники заседания отметили, что смертность от алкоголя в России поддерживается и за счет употребления спиртов низкого качества.

«При этом прослеживается зловещая тенденция, когда смерть наступает не от потребления смертельной дозы алкоголя, а при средних степенях алкогольного опьянения, что свидетельствует о крайне низком качестве потребляемой продукции», – говорится в проекте рекомендаций.

В конце января текущего года Роспотребнадзор продлил на 60 дней срок ограничения розничной продажи любой непищевой продукции с содержанием спирта более 25%, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Источник: ТАСС

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