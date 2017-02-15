ФАС обвинила три компании в сговоре при поставках лекарств и медтехники

ФАС обвинила три компании из Санкт-Петербурга в сговоре при участии в 87 аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования в медучреждения Карелии. Общая начальная сумма контрактов составила 66,6 млн рублей.

Антимонопольная служба возбудила административное дело против трех компаний: ООО «НикаМед», ООО «Медлон», ООО «Медлон-ДВ». С 2014 по 2016 год компании поддерживали цены на 87 электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования. Государственными заказчиками на торгах были поликлиники и больницы Карелии (всего около 20 заказчиков), а общая начальная стоимость аукционов составила более 66,6 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, все три компании, участвующие в картельном сговоре, зарегистрированы по разным адресам. Владелец ООО «НикаМед» – Анатолий Плотников, выручка компании в 2015 году составила 40 млн рублей, чистая прибыль – 104 тысячи рублей. Финансовая отчетность двух других компаний не раскрывается.

7 февраля 2017 года столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило еще один крупный картельный сговор: в нем заподозрили ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий», которые поддерживали цены на 26 торгах, общая сумма контрактов в которых составила 210 млн рублей.

Источник: УФАС по Республике Карелия

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