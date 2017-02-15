Тарифный совет: дефицит и рост цен на лекарства в стране отсутствуют

Секретариат Тарифного (ценового) совета АР выразил свою позицию по поводу периодически появляющихся в ряде СМИ публикациях о дефиците на рынке лекарственных препаратов и ежедневном росте цен на них, отмечается в сообщении Совета.

В Азербайджане, как и во всех странах мира, прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты подразделяются на активные и пассивные группы. Находящиеся в фактической продаже называются активными, а отсутствующие препараты – пассивными. Лекарственные препараты за период регистрации (согласно законодательству, регистрационное удостоверение выдается сроком на пять лет) становятся активными и пассивными по различным объективным причинам, таким как импорт, распределение, маркетинговая политика и другим. Количество продаваемых лекарств в стране ежедневно превышает сотни тысяч наименований и отсутствие в какой-либо аптеке лекарства под определенным торговым названием не означает его дефицита. Не стоит забывать, что существуют альтернативы пассивным лекарствам с аналогичным действующим веществом и лечебными свойствами, отмечается в заявлении Совета.

Цены же на лекарства с учетом их импорта регулируются с помощью четкого и прозрачного механизма, что не позволяет посредством создания искусственного дефицита спровоцировать рост цен. Последнее регулирование цен осуществлялось 28 ноября прошлого года, и текущий курс (1,7301 маната за доллар) соответствует параметрам неа тот период. Впоследствии никаких изменений цен на лекарственные препараты не было.

По поводу биологических добавок в заявлении ведомства подчеркивается, что они не являются лекарственными препаратами, и как во многих странах, цены на них государством не регулируются. Соответственно, биологические добавки не включены в таблицу цен на лекарственные препараты, регулируемых Тарифным советом АР.

sputnik