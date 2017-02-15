Анна Ярвиц о локализации производства субстанций и взаимозаменяемости препаратов

14 февраля 2017 года в Москве состоялась XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2017 год». Более 400 представителей крупнейших фармацевтических компаний обсудили положение дел на российском рынке, акцентировали внимание на главных событиях и знаковых проектах года, а также поделились своими прогнозами развития рынка. В работе традиционной дискуссионной панели «Медиумы в фарме: итоги 2016 года и ожидания 2017 года. Взгляд в будущее!» приняла участие старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц.

В своем выступлении в продолжение дискуссии в экспертной панели Гайдаровского экономического форума она затронула обсуждаемую на российском фармацевтическом рынке тему о локализации производства субстанций. Анна отметила, что если производство активных фармацевтических ингредиентов ориентировано на повышение экспортного потенциала российских производителей, особенно в части высокотехнологических активных компонентов, способствует развитию промышленности и повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынке, то это является прогрессивным и стимулирующим фактором для экономики. И, возможно, должно сопровождаться государственными стимулами и льготами в налоговом режиме, в выделении целевых субсидий, а также другими финансовыми преференциями. Однако если целью углубления локализации до уровня производства субстанции является сужение конкурентного поля и искусственное ограничение количества участников в канале государственных закупок, то этот процесс может стимулировать создание монополий. И одна задача не тождественна другой в части удовлетворения врачей, пациентов и всей системы здравоохранения в возможностях выбора.

Говоря об опыте компании Teva, Анна Ярвиц подчеркнула следующее: «Компания развивалась на рынке в условиях частичного экономического эмбарго, и это простимулировало развитие химической и фармацевтической индустрий с последующей экспансией на международные и глобальный рынки. Тем не менее при наличии собственных заводов актив по производству субстанций не является профильным, и приобретение API для производства готовых лекарственных средств происходит на основе конкуренции с внешними производителями». Важно отметить, что текущий объем продаж Teva в России в государственном канале составляет около 5% от общего оборота, поэтому мнение является экспертным и основано на глобальном опыте компании.

Также в прогнозах на 2017 год и далее Анна остановилась на теме определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов в РФ и влиянии этого фактора на формирование единого рынка в рамках ЕврАзЭС. Во многих странах «золотым стандартом» воспроизведенных препаратов являются лекарственные средства, имеющие фармацевтическую и терапевтическую эквивалентность, в одинаковой дозировке и формах выпуска.

Например, препараты, рассматриваемые как эквивалентные в России, не могут считаться таковыми в Казахстане, где понятие взаимозаменяемости на законодательном уровне не введено, закупки производятся по МНН, форме выпуска и наличию в Национальном формуляре, очень приближенном к британскому, а также к «Оранжевой книге» FDA.

Анна Ярвиц высказала мнение, что взаимозаменяемость должна быть ясно описана как терапевтическая эквивалентность в сочетании с фармацевтической: «Позиция Teva по данному вопросу однозначна: мы считаем, что генерические препараты должны быть «близнецами» оригинальных, то есть обладать полной фармацевтической и терапевтической заменяемостью, а не быть их «двойняшками». По ее мнению, конверсия на воспроизведенные взаимозаменяемые препараты приносит значительную пользу здравоохранению, пациентам и обществу. Генерическая замена сэкономила мировой системе здравоохранения триллионы долларов. «Только в США, согласно исследованиям компании Matrix Global Advisors, потребители и организации, оплачивающие льготные лекарства, сэкономили начиная с середины 70-х годов прошлого века 1,68 триллиона долларов совокупно, из которых 643 миллиарда – это экономия государственного бюджета, – сообщила она. – Вклад непосредственно Teva в этот результат составляет 12,7%».

gmpnews