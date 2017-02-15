Фармацевтическая компания «ЛеКос» получила сертификат GMP

В начале этого года в торжественной обстановке в Департаменте Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Алматы МЗСР РК директору ТОО «ЛеКос» И.Б. Романовской был вручен Сертификат GMP. Он является подтверждением соответствия производства и системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта GMP, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 мая 2015 года №392 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА». Сертификат выдан на производственную площадку стерильных глазных, назальных капель (объем наполнения 10 н 15 мл), стерильных глазных, назальных, ушных капель (объем наполнения 5 мл), стерильных назальных спреев (объем наполнении 10 и 15 мл).

Казахстанская компания «ЛеКос» специализируется на выпуске стерильных лекарственных средств в форме капель и спреев. Производство в условиях GMP предполагает то, что потребители лекарственных средств — граждане Казахстана получают безопасные, качественные лекарства. Стерильное наполнение и укупорка флаконов производится в ламинарных зонах класса «А», которые расположены в помещениях класса «В». Здесь созданы условия, исключающие возможность попадания в препарат посторонних включений и микроорганизмов.

ТОО «ЛеКос» — как производитель отвечает и гарантирует, что производимые лекарственные средства отвечают всем требованиям, которые предъявляются к качеству данной продукции. Необходимо отметить, что в своей деятельности компания руководствуется политикой импортозамещения, т.е. выпускает лекарственные средства, равноценные по качеству препаратам ведущих зарубежных компаний, но более доступные по стоимости для населения республики. Кроме того, она нацелена на экспорт продукции, по крайней мере, в пределах ЕАЭС.

Предприятие оснащено современным производственным и лабораторным оборудованием. Имеется три стерильных производственных участка, две линии по выпуску препаратов в форме капель и одна — в форме спреев (общая площадь производственной площадки — 1428.8 м2, в т. ч. площадь классифицируемых помещений класса чистоты «В», «С», «D» -239.83 м2). Мощность производственного оборудования каждой линии составляет 7 000 флаконов в час.

pharmreview.kz