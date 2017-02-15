Минздрав Кыргызстана предлагает фармкомпаниям ограничить розничную цену на препараты

Министерство здравоохранения Кыргызстана предлагает установить требование для фармацевтических компаний по формирования розничной цены лекарственных препаратов. Об этом 14 февраля сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.
Депутаты обсуждали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», Закон Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»)».
«Как бы мы не ругали фармкомпании, но они обеспечивают лекарственными препаратами наш рынок. Но они также рассчитывают и экономические выгоды для себя. Мы предлагали, чтобы розничная цена не превышала 20% от оптовой», — сказал он.