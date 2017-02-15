«Эвалар» сертифицирован на соответствие требованиям российского GMP

Фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» на основании Приказа Министерства промышленности и торговли РФ получила сертификат о соответствии требованиям российского GMP (№GMP-0099-000141/16).

На соответствие требованиям GMP сертифицированы все производственные процессы по выпуску нестерильных лекарственных средств: твердых (таблетки, капсулы, порошки) и жидких лекарственных форм для наружного и внутреннего применения, биологической и растительной лекарственной продукции, а также фармацевтических субстанций.

В 2016 году в компании были расширены подразделения, связанные с фармтехнологиями и производственным внедрением лекарственных препаратов. Количество клинических исследований возросло, а партнерами стали ведущие научные организации, среди которых: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и другие, — всего более 30 площадок. Компания провела первое в России пилотное исследование по метеорологии (в части использования растительных препаратов метеозависимыми людьми), не имеющее прямых аналогов в России и за рубежом.

Клинические исследования в прошедшем году проводились по 12 лекарственным препаратам, из которых 6 уже зарегистрированы, в том числе оригинальное лекарство растительного происхождения «Формула спокойствия». В феврале 2017 года компания начинает выпуск лекарственного метаболического средства на основе L карнитина «Левокарнил» с широким спектром показаний.

gmpnews