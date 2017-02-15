Московские производители фарммедпродукции поборются за бренд «Сделано в Москве»

Свыше 100 медицинских производителей поборются за право использования бренда «Сделано в Москве» в 2017 году, сообщил журналистам РИАМО председатель Московской ассоциации производителей медтехники «АсМедика» Игорь Цыбин.

«В этом году будет проведен конкурс среди всех московских компаний, задействованных в медицинской сфере, в том числе фармацевтика и оборудование. Более 100 компаний примут участие, до конца года конкурс завершится, самые достойные участники станут обладателями бренда «Сделано в Москве», — сказал Цыбин.

Он подчеркнул, что информация о конкурсной программе будет размещена на официальном сайте столичного департамента здравоохранения. Организаторы считают важным, чтобы бренд «не был размыт» и присваивался исключительно московским компаниям, прошедшим строгую процедуру отбора. Критерии и формат конкурса находятся на финальной стадии обсуждения.

Программа «Сделано в Москве» действует в столице с декабря 2016 года. Сегодня в активе программы около тысячи высокотехнологичных экспортоориентированных производителей Москвы, работающих в таких отраслях, как микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии, станкостроение и энергомашиностроение, авиастроение, IT и фотоника.

gmpnews