Правительство продлило до 2021 года срок действия бессрочных регистрационных удостоверений на медизделия

Срок действия регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения бессрочного действия продлен до 2021 г. Такое постановление Правительства РФ № 160 от 10.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 января 2017 года в соответствии с постановлением правительства № 1416 прекращено действие бессрочных регистрационных удостоверений, полученных до 2012 года на изделия медицинского назначения и медицинской техники. Вступление в действие этой меры планировалось еще 1 января 2014, но было отложено до 1 января 2017 года постановлением правительства № 930 от 17 октября 2013 г.

Из-за этого с начала 2017 г. порядка 10% изделий медицинского назначения остались без регистрационных удостоверений и не могут поступить на российский рынок медизделий.

«Фармацевтический вестник»