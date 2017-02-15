ВЦИОМ: большинство россиян не знают, что такое «гомеопатия»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования знания и восприятия россиянами понятия «гомеопатия», отношения к предложению РАН запретить гомеопатию в поликлиниках и государственных больницах.

То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% — «лекарство из природных средств», 9% — «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могут.

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных россиян, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Предложение Российской академии наук (запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств) поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) – 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%).

Исследование ВЦИОМ было проведено после того, как Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН объявила, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Такой вывод члены комиссии сделали на основании тщательного анализа публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. «Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – указано в меморандуме «О лженаучности гомеопатии».

«Фармацевтический вестник»