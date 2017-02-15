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Pfizer закрывает завод в Австралии

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о закрытии производственного предприятия в г. Аделаида (Австралия) к концу 2021 г., сообщает FiercePharma. Без работы останутся около 90 сотрудников.

В марте 2016 года компания заявила о намерении инвестировать 15,7 млн долл. в расширение этого завода, на котором производится pegfilgrastim – активный ингредиент препарата для лечения инфекций у онкобольных Neulasta, разработанного американской биотехнологической компанией Amgen.

В 2015 году Pfizer закрыла производственное предприятие в Сиднее, на котором работали около 140 сотрудников.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Февраль 15, 2017 | Просмотров: 10 | Тема: , | Категория: Новости