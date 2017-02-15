Квартальный объем продаж Teva вырос на 33% благодаря приобретению Actavis Generics

В IV квартале 2016 г. объем продаж израильской фармацевтической компании Teva вырос на 33% и составил 6,5 млрд долл. благодаря приобретению Actavis Generics, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 6,3 млрд долл. На долю Actavis Generics пришлось 1,1 млрд долл.

Квартальный объем продаж дженериков увеличился на 44% и составил 3,7 млрд долл., что частично обусловлено покупкой Actavis Generics. Продажи специализированной фармпродукции выросли на 4% – до 2,2 млрд долл. на фоне роста продаж ряда препаратов, в т.ч. для женского здоровья.

Квартальный объем продаж препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone вырос на 6% – до 1 млрд долл. В конце января 2017 г. американский суд признал недействительными патенты на дозировку препарата для применения три раза в неделю, одобренную FDA в январе 2014 г. В Teva отметили, что на долю этой дозировки приходится более 84% продаж Copaxone в США.

В IV квартале Teva потерпела убыток в размере 973 млн долл. против прибыли 500 млн долл. годом ранее, что обусловлено, в основном, с амортизацией неосязаемого основного капитала на сумму 900 млн долл., что связано с приобретением мексиканской компании Rimsa.

В IV квартале расходы на научно-исследовательскую деятельность выросли на 53% и составили 684 млн долл.

Как отметил назначенный вместо ушедшего в отставку Эреза Вигодмана временно исполняющий обязанности исполнительного директора Teva Ицхак Петербург, 2016 год стал переходным для компании. Она достигла значительных успехов и одновременно столкнулась с определенными трудностями. По его словам, в настоящее время он проводит тщательный анализ деятельности компании, чтобы найти дополнительные возможности для ее развития и сокращения долговых обязательств.

По сообщению информированных источников, рассматривается возможность продажи или выделения в отдельную компанию бизнеса по производству брендированных дженериков. Кроме того, рассматривается возможность продажи и других непрофильных подразделений, в т.ч. производство активных фармингредиентов. По состоянию на конец 2016 г. сумма долговых обязательств Teva составляла 38,5 млрд долл.

В 2016 г. объем продаж Teva вырос на 11% и составил 21,9 млрд долл.

Чистая прибыль компании упала и составила 329 млн долл. против 1,6 млрд долл. годом ранее.

По прогнозу Teva, в 2017 г. объем продаж составит 23,8–24,5 млрд долл., прибыль на акцию – 4,90–5,30 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»