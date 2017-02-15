36 млрд рублей вложено в развитие российской медпромышленности, и около 120 млрд рублей частных инвестиций привлечено в фарминдустрию

Глава Минпромторга России Денис Мантуров провел лекцию в Московском физико-техническом институте, в ходе которой рассказал студентам об истории и современных задачах фармацевтической и медицинской промышленности, и принял участие в официальном открытии Биокорпуса учебного заведения.

Новый корпус создавался в рамках реализации стратегии Фарма-2020 и представляет собой в том числе современные специализированные лаборатории, где работают над инновациями в фармацевтической и медицинской области. С работой некоторых лабораторий ознакомился Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

«Это важное событие не только для института, но и в целом для отрасли, — подчеркнул Денис Мантуров. – Надеюсь, новый корпус станет основой для наукоемких проектов, направленных как на импортозамещение, так и на увеличение экспортных возможностей. Без инновационных разработок невозможно представить развитие фармы и медпрома».

Особое внимание роле учебных площадок в развитии фармацевтической и медицинской промышленности Глава Минпромторга России Денис Мантуров уделил в ходе лекции для студентов МФТИ. По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации, без тесного сотрудничества с университетами и инвестиций в науку невозможно было бы достичь имеющихся в отрасли результатов.

За последние 15 лет российский фармацевтический рынок показывает стабильный ежегодный рост на 15%, поддержано более 450 проектов по разработке лекарственных средств, привлечено около 120 млрд рублей частных инвестиций в фарминдустрию, с 2009 года построено 28 новых заводов.

Подобные показатели связаны с комплексом мер по поддержке отрасли, разработанных Минпромторгом в рамках стратегии Фарма-2020 и соответствующей госпрограммы. За годы ее реализации в развитие российской медицинской промышленности инвестировано порядка 36 млрд рублей, половину которых составляют бюджетные средства, отметил Денис Мантуров.

«Только за последние 3 года в сфере медпрома было реализовано свыше 150 проектов, модернизировано более 100 производственных площадок по выпуску медизделий», — обозначил глава ведомства.

Среди задач – увеличить долю отечественных медицинских изделий к 2020 году до 40%, а российских лекарственных средств в денежном выражении до 50%.

Денис Мантуров также остановился на новейших трендах отрасли. Как считает глава Минпромторга России, это тераностика, микрофлюидика, телемедицина, 3D-принтинг.

Министр промышленности и торговли РФ предложил студентам изложить свое представление о перспективах развития фарммедпрома. Авторы пяти лучших эссе получат возможность стажировки в Минпромторге России.

pharmmedexpo