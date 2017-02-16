Кириенко пожертвовал денежный бонус на борьбу с раком

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко свой денежный бонус, полученный после ухода из «Росатома», внес в целевой капитал (эндаумент) фонда «Врачи, инновации, наука – детям». Фонд, созданный по инициативе руководства и врачей Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ННПЦ ДГОИ), будет специализироваться на финансировании соответствующих научных и клинических исследований. Планируется, что целевой капитал фонда будет сформирован в размере 4 млрд рублей.

«Дан старт формированию первого целевого капитала в России, созданного для поддержки исследовательских и клинических программ по лечению детского рака. Первый взнос в эндаумент сделал председатель попечительского совета фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям» Сергей Владиленович Кириенко. Он перечислил личный бонус, полученный им по итогам работы в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на счет, открытый для формирования целевого капитала фонда», – сообщает сайт фонда.

Сам Кириенко выразил уверенность, что фонду в течение пяти – семи лет удастся собрать целевой капитал в размере 4 млрд рублей. «Я очень на это надеюсь. Из всех переговоров, которые мы пока провели, миллионов 400–450 мы соберем уже в этом году», – заявил он.

15 февраля 2017 года Кириенко был избран председателем попечительского совета фонда «Врачи, инновации, наука – детям», в который также вошли актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, олимпийская чемпиона Елена Исинбаева, а также руководители компаний и ученые.

Тематикой диагностики и лечения онкологических заболеваний «Росатом» интересуется уже давно — сейчас госкорпорация готовит проект строительства циклотрона и позитронно-эмиссионного центра ядерной медицины в кластере в Кавминводах. Инвестиции в проект составят не менее 1 млрд рублей.

Источник: РИА Новости

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