«Герофарм» вышел из Ассоциации российских фармпроизводителей

ООО «Герофарм» объявило о выходе из Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП). Окончательное решение было принято после подписания соглашения о партнерстве и сотрудничестве АРФП и Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM), пояснили в группе компаний.

«Сегодня членство в ассоциации представляется нам нецелесообразным. Последние инициативы и официальные комментарии АРФП противоречат программе «Фарма-2020», стратегии «Герофарм» как локального производителя, а также целям самой ассоциации по защите интересов современной российской фармацевтической промышленности, способной обеспечивать стратегическую независимость РФ в вопросах обеспечения граждан необходимыми, доступными, высококачественными лекарственными средствами», – заявил глава «Герофарма» Петр Родионов.

По мнению представителей «Герофарма», позиции российских и зарубежных производителей расходятся по ряду ключевых для отрасли вопросов, в том числе в части реализации федеральной стратегии «Фарма-2020».

«Важными пунктами разногласий являются вопросы необходимости производства субстанции на территории РФ, приоритетности развития собственной фармацевтической инфраструктуры, предоставления статуса российского товара инвестору при подписании специального инвестиционного контракта, что нарушает права тех инвесторов, которые уже осуществили проекты на территории РФ», – пояснили в пресс-службе «Герофарма».

Кроме того, 50% членов АРФП являются одновременно членами AIPM, что лишает АРФП независимой позиции по важнейшим вопросам деятельности отрасли, считают в «Герофарме».

В октябре 2016 года было создано еще одно объединение – Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. В состав ее правления вошли глава ГК «Герофарм» Петр Родионов, генеральный директор ПАО «Фармстандарт» Григорий Потапов, президент «Биокада» Дмитрий Морозов, генеральный директор ЗАО «Генериум» Дмитрий Кудлай, председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. Председателем правления ассоциации стал Дмитрий Чагин – директор союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

«Герофарм» – группа компаний, которая занимается разработкой и выпуском российских инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний и дженериков, приоритетных с точки зрения импортозамещения. В ГК входят: головная компания ООО «Герофарм», завод по производству инсулина полного цикла ОАО «Герофарм-Био», а также R&D-подразделение ЗАО «Фарм-Холдинг».

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