В модернизацию завода «Фармасинтез-Тюмень» инвестировано почти 680 млн рублей

В модернизацию завода «Фармасинтез-Тюмень» инвестировано 677,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Планируется, что к 2018 году завод будет ежегодно производить продукцию общей стоимостью 5 млрд рублей. На заводе запущено производство инфузионных растворов, в дальнейшем планируется выпуск гормональных препаратов.

Завод «Фармасинтез-Тюмень» был создан ОАО «Фармасинтез» в 2015 году на базе обанкротившегося ОАО «ЮграФарм». Сумма сделки не разглашалась, однако движимое и недвижимое имущество завода оценивалось примерно в 430 млн рублей.

Общий объем инвестиций в модернизацию завода составил 677,3 млн рублей: 613,8 млн рублей было потрачено на закупку оборудования для производства препаратов, применяемых при терапии сахарного диабета 2-го типа, и рентгеноконтрастных препаратов (оборудование должно заработать к марту 2017 года), еще 63,5 млн рублей было инвестировано в техническое перевооружение производства, реконструкцию склада и благоустройство территории.

На предприятии работают 217 человек, дополнительно создано еще 32 рабочих места.

«Этот инвестпроект очень актуален. В какой-то мере он решает проблему импортозамещения лекарственных средств, а самое главное – у компании есть опыт в этом направлении», – пояснил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

АО «Фармасинтез» – российская фармкомпания, основанная в 1997 году. В основном компания разрабатывает и производит препараты для лечения социально значимых заболеваний: туберкулеза, онкологических заболеваний, ВИЧ, нарушений иммунной системы. Является крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2015 году составила 6,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 294 млн рублей.

Источник: Сайт губернатора Тюменской области

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