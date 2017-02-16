Росздравнадзор обнаружил в регионах нехватку лекарств от ВИЧ

В ходе проверки Росздравнадзор выявил нехватку антиретровирусных (АРВ) препаратов (применяются для терапии ВИЧ) в 20 российских регионах.

«В результате проведенной силами Росздравнадзора проверки остатков лекарственных препаратов в субъектах было выявлено, что в двух десятках регионов есть недостаток по трем – пяти наименованиям. Это объем менее месячной потребности», – сообщили в Минздраве.

Министерство пояснило, что такая ситуация не должна была возникнуть, поскольку для закупки лекарств от ВИЧ с октября 2016-го по апрель 2017-го (начало централизованной закупки АРВ-препаратов Минздравом), согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 29 октября 2017 года №2294, было выделено дополнительно 2,28 млрд рублей. Эти деньги должны были помочь закрыть дефицит препаратов в переходные четыре-пять месяцев, кроме того, регионам было предписано «наладить обмен лекарствами». «Все регионы были извещены, что Минздрав России начнет поставки в апреле, их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», – пояснили в ведомстве. По мнению Минздрава, в случае возникновения дефицита региональные министерства должны были использовать запас препаратов-аналогов или же докупить необходимые лекарства самостоятельно.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить данные о дефиците лекарств от ВИЧ в регионах после многочисленных жалоб пациентов.

На централизованную закупку лекарств от ВИЧ в 2017 году было выделено 15 млрд рублей, всего на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции в 2017–2019 годах планируется потратить 20 млрд рублей.

По данным Международной коалиции по готовности к лечению, с декабря 2016 года на сайт pereboi.ru, созданный для сбора обращений и анализа ситуации с обеспечением пациентов антиретровирусной терапией в регионах, поступило 49 сообщений. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский, из-за нехватки финансирования антиретровирусную терапию получают только 260 тысяч из 850 тысяч зарегистрированных ВИЧ-позитивных россиян.

Источник: ТАСС

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