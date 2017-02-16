Андрей Бочаров: «Для реализации проекта фармкластера в регионе есть все необходимое»

Продвижение проекта по созданию в регионе химико-фармацевтического кластера стало темой рабочей встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с директором ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаилом Фонаревым.

«Мы крайне заинтересованы в реализации проекта, для этого в регионе есть все необходимое: профессиональные кадры, сырье и ресурсы. В этом году мы запускаем научный центр, где сможем разрабатывать лекарства. Следующий этап — построение производственной цепочки. Уверен, мы будем надежными партнерами», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Михаил Фонарев представил главе региона итоги лабораторных исследований по созданию технологических цепочек для выпуска девяти фармацевтических субстанций, а также результаты масштабирования для внедрения технологий в производство. Важно, что масштабирование специалисты Московского эндокринного завода проводят в сотрудничестве с волгоградскими предприятиями.

«Мы продолжаем работу с предприятиями Волгоградской области, организовано хорошее взаимодействие. Согласно графику, завершаем процедуру масштабирования всех технологических линеек и выходим на стадию проектирования», — пояснил Михаил Фонарев.

Он также отметил, что параллельно с этим предприятие проводит работу по регистрации и лицензированию субстанций и препаратов, чтобы в дальнейшем максимально сократить время на их ввод в промышленное производство.

Напомним, в волгоградском регионе продвигается приоритетный для ЮФО проект по формированию химико-фармацевтического кластера с общим объемом инвестиций более семи миллиардов рублей. В рамках проекта завершается создание научно-производственного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ. Лаборатории разместят в шестиэтажном здании общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров, где уже монтируется современное оборудование. На возведение и оснащение центра направлено порядка миллиарда рублей. Он станет площадкой для разработки и апробации новых отечественных противовирусных, противоопухолевых, кардиопротекторных и других препаратов. Ученые волгоградского медуниверситета уже завершили доклинические испытания ряда перспективных лекарств.

На втором этапе проекта ключевым партнером региона выступает ФГУП «Московский эндокринный завод». Компания намерена построить в Волжском завод по производству импортозамещающих субстанций из животного сырья. Для этого уже выделен участок площадью 13 гектаров, определены параметры мощностей, идет масштабирование и оптимизация технологических процессов будущего производства.

Третьим этапом проекта станет дальнейшее развитие научных центров на базе вузов региона, расширение кластера за счет привлечения малых и средних инновационных предприятий.

Татьяна Зубкова

volgograd