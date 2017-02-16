Лекарства с защитным штрих-кодом появятся в аптеках в июне

Как сообщили в Росздравнадзоре, сейчас эксперимент находится на подготовительной стадии, в нем будут участвовать 60 наименований лекарств

Реализация эксперимента по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты потребителей от недоброкачественных препаратов и контрафакта ведется в соответствии с графиком, а промаркированные лекарства появятся в аптеках уже в июне 2017 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Пилотный проект запущен 1 февраля 2017 года. «Реализация эксперимента по маркировке лекарственных средств ведется в рабочем режиме в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данным момент эксперимент находится в стадии подготовительного этапа: проводятся организационные мероприятия, подготовка методических рекомендаций и доработка программного обеспечения. «Методические рекомендации будут утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации до 1 марта 2017 года», — уточнили в ведомстве.

Тестирование и внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных средств от производителя до конечного потребителя запланированы на май-июнь 2017 года.

«Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 25 производителей лекарственных средств, 5 крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, около 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами», — уточнили в Росздравнадзоре.

Планируется, что в эксперименте будут участвовать 60 наименований лекарств, из которых 10 входят в госпрограмму для редких (орфанных) заболеваний, и 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.

ТАСС