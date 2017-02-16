Калининградский бизнес-парк «Экобалтик» запускает проекты по импортозамещению медицинского оборудования

Калининградский бизнес-парк «Экобалтик» запускает проекты по импортозамещению медицинского оборудования

С планами развития одного из частных индустриальных парков Калининградской области глава региона Антон Алиханов ознакомился накануне, во время рабочей поездки в Багратионовский городской округ.

В 2014 году на площадке «Экобалтика» открылся фармацевтический завод «Инфамед-К» по выпуску современных антисептиков с объемом производства до 12 миллионов единиц лекарственного препарата в год. Кроме фармацевтического производства на территории бизнес-парка площадью около 30 гектаров работает кондитерская фабрика, питомник декоративных культур, современный складской комплекс с таможенным складом временного хранения. Управляющая компания индустриального парка – ООО «Балтфармацевтика» является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. По словам инициатора проекта Андрея Горохова, за два года в развитие площадки инвестировано около двух миллиардов рублей. В такую же сумму оцениваются предстоящие инвестиции в дальнейшее развитие площадки, в том числе, организацию производства медицинского оборудования.

«Один из проектов – производство катетеров, в котором «Инфамед-К» участвует как соинвестор. Катетеры Фолея для лечебных учреждений очень востребованы на рынке и на сто процентов сейчас — это импорт. Мы видим хорошие возможности для импортозамещения этой продукции, годовая потребность в которой оценивается в 16 миллионов. Еще одно направление в сфере импортозамещения – производство распылителей: фармацевтических, косметологических, пищевых. Очень сложное изделие. Сейчас этот рынок тоже закрывается импортом. Мы, будучи потребителями этой продукции, ведём переговоры о совместном проекте по её производству с итальянским производителем оборудования», — сообщил Андрей Горохов.

По словам Антона Алиханова, власти региона изучают возможности для частичной компенсации инвесторам промпарков затрат на строительство инфраструктуры. Такой механизм – возмещения регионам затрат на инвестпроекты на основании налоговых платежей, выплаченных компаниями – резидентами парков, предусмотрен постановлением федерального правительства № 1119.

«В приоритете для нас площадки в Черняховске и Храброво, где мы в любом случае будем строить сети, в том числе, внутриплощадочные. Расходы будут уже в этом году с учётом того, что компания Arc уже подписала соглашение по строительству завода в Черняховске. Если в этом году провести работу по включению площадки в реестр по постановлению 1119, то в следующем – можно заявляться на получение возврата за счет НДС», — заявил Антона Алиханова.

Для справки:

На территории Калининградской области находится несколько действующих и строящихся промышленных парков. Созданием двух из них — в Храброво и Черняховске занимается учрежденная правительством региона Корпорация развития Калининградской области. Готовые площадки для бизнеса организованы частными инвесторами: «БалтТехПром» под Калининградом, технополис корпорации GS в Гусеве, «Экобалтик» в Багратионовске, а также индустриальный парк «ДАНОР» в Гурьевском городском округе.

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