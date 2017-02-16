Главгосстройнадзор начал проверку строительства цехов фармзавода в Щелково

Сотрудники отдела надзора за строительством № 8 Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к плановой проверке реконструкции и строительству цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: г. Щёлково, ул. Фабричная, д. 2.

Застройщиком объекта является – ПАО «Валента Фармацевтика», генеральным подрядчиком — ООО «ФАРМА ГРУПП».

В рамках проекта предусмотрена реконструкция склада готовой продукции, строительство производственного и складского корпусов, строительство склада производственных отходов и контрольно-пропускного пункта, — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, реконструкция лечебного корпуса ведется в графике.

В настоящее время на объекте заканчивается монтаж инженерного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы.

Окончание строительства и реконструкции по плану – второй квартал 2017 года.

После завершения всех работ численность персонала на заводе увеличится на 602 человека.

Инспекторским составом Главгосстройнадзора, в ходе плановой проверки, зафиксированы нарушения требований техники пожарной безопасности и технических регламентов.

В случае если выявленные нарушения не будут устранены до завершения проверки, надзорный орган примет меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК:ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МО

gmpnews