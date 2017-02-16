В 2016 году в Россию было ввезено 837,7 тонн ветеринарных АФИ

RNC Pharma представляет обновление БД Импорт вет. АФИ в Россию по итогам декабря и 2016 г. в целом.

По итогам 2016 г. Россию было завезено вет. АФИ на общую сумму 1,57 млрд. руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). За год объём поставок в рублёвом выражении вырос более чем на 40%. Правда это далеко не максимальный показатель, годом ранее объём ввоза подобной продукции продемонстрировал прирост почти на уровне 160%. Натуральный объём импорта вет. АФИ в 2016 г. составил 837,7 тонн, на 52% больше, чем в 2015 г.

Помимо количественных показателей импорта серьёзные изменения претерпел и ассортимент поставляемых вет. АФИ. В 2016 г. было ввезено 72 наименования продукции, тогда как годом ранее только 61 позиция. Всего же за последние 7 лет количество импортируемых наименований вет. АФИ выросло более чем в три раза.

Основной объём импортных вет. АФИ в нашу страну ввозится из Китая, по итогам 2016 г. на это направление приходится порядка 80% всех поставок в денежном выражении. Характерно, что за прошедший год объём импорта вет. АФИ из этой страны повышался темпами, существенно опережающими среднерыночные темпы роста, год назад на это направление приходилось только 73% поставок. Второе место по объёмам импорта вет. АФИ в Россию занимает Болгария с долей в 2016 г. порядка 13%, а вот индийские производители, довольствуются лишь третьим местом и скромной долей 3,6%.

Основной импортёр вет. АФИ по итогам 2016 г. «Протек СВМ», на компанию приходится 15,9% общего объёма поставок. Вторую строчку с минимальным отрывом удерживает специализированная компания «Ветфармсервис» (15,6%), а третье место занимает производственная группа компаний «ВИК» (15,5%), причём доля последней выросла за минувший год в 2,3 раза.

gmpnews