Marathon Pharma на 6000% подняла стоимость препарата против миодистрофии Дюшенна

Marathon Pharma приостановила запуск на американском рынке недавно зарегистрированного препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна из-за негативной реакции общественности на высокую стоимость лекарственного средства, пишет Drug Discovery and Development.

Сенатор Берни Сандерс и Элайджа Каммингс обвинили Marathon Pharma в завышении стоимости дефлазакорта (deflazacort), ставшим первым в США кортикостероидом, одобренным FDA для лечения дистрофии Дюшенна. Политики заявили, что Marathon Pharma намерена на территории США продавать годовой курс терапии за 89 тыс. долларов, тогда как в Великобритании и Канаде дефлазакорт в течение многих лет продается по 1 тыс. долларов за годовой курс, что на 6000% ниже цены, заявленной в США.

Компания Marathon Pharma получила маркетинговое разрешение по программе для орфанных препаратов, предоставляющей средствам для лечения редких заболеваний эксклюзивное право на продажу в течение 7 лет. По мнению Сандерса и Каммингса, случай с дефлазакортом ярко демонстрирует то, как фармкомпании используют в своих интересах закон об орфанных лекарственных препаратах.

Дефлазакорт был зарегистрирован FDA 9 февраля 2017 года. Данный препарат является кортикостероидом, способствующим снижению воспалительной реакции и активности иммунной системы.

remedium