Ставропольское УФАС признало ценовую политику «Аптечного склада» демпинговой

В Ставропольском крае участники рынка ополчились против нового игрока – «Аптечного склада» ООО «Апрель Кавказ». Краевое УФАС забросали жалобами – сначала одиночными, затем коллективными: от розничных фармацевтических организаций, депутатов заксобрания, омбудсмена по правам предпринимателей. Все они указывали на признаки недобросовестной конкуренции в деятельности аптечных пунктов ФК «Апрель». Некоторые представители фармрозницы даже попытались использовать то же оружие против конкурента – стали употреблять словосочетания «аптечный склад» и «аптека у склада» в своей рекламной продукции.

Тем временем УФАС запросило у ООО «Апрель Кавказ» информацию в том числе о его ценах: закупочных и продажных. Оказалось, что в 90% случаев в розницу препараты отпускались с ценником ниже закупочной стоимости.

— По результатам проверки мы выдали предприятию два предупреждения: о необходимости прекратить использовать наименование «аптечный склад», которое способно ввести потребителя в заблуждение в отношении продавца, а также перестать продавать фармацевтическую продукцию по искусственно заниженным ценам, — рассказала Инна Никитина, начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю. – Официального ответа от компании не поступило, но на днях в своих аптечных пунктах ООО «Апрель Кавказ» стало распространять среди посетителей листовки, в которых сказано, что территориальный антимонопольный орган заставляет их повысить цены до среднерычного уровня. В конце приписка: «Если вы не хотите, чтобы это произошло, звоните и пишите в УФАС». И люди стали нам звонить. В связи с чем мы были вынуждены опубликовать пресс-релиз на своем сайте и объяснить свою позицию по данному вопросу.

В пресс-релизе, в частности, говорится: «В крае появился благотворитель, готовый работать себе в убыток ради благополучия жителей Ставропольского края? Или происхождение препаратов «сомнительное»? Или аптечная сеть решила вытеснить с рынка конкурентов?.. В «аптечном складе» цена поднялась бы и без участия антимонопольной службы. Вопрос времени. Все зависит от запаса прочности ставропольских предпринимателей».

В течение 15 дней с момента получения предупреждения компания должна принять меры по его исполнению. Если этого не произойдет, то будет заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания ООО нарушителем за этим последует административное дело, и тогда компании будет грозить наказание.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»