Merck & Co. прекратила клинические исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) прекратила клинические исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера в связи с его неэффективностью, сообщает Reuters.

Verubecestat исследовался для лечения пациентов с легкой и умеренной степенью болезни Альцгеймера. Независимый комитет по мониторингу данных признал неэффективность данного препарата и рекомендовал прекратить исследования.

Verubecestat — ингибитор фермента бета-секретазы, участвующего в образовании бета-амилоида, который является основным элементом амилоидных бляшек, возникающих при болезни Альцгеймера.

Merck сообщила о том, что продолжит еще одно исследование препарата для лечения пациентов, у которых наблюдается продромальный период болезни Альцгеймера. Результаты станут известны к февралю 2019 года.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»