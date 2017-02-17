Новая контрольно-кассовая техника не адаптирована под проект о маркировке лекарств

У бизнеса могут возникнуть проблемы с переходом на новые кассовые аппараты, согласно поправкам к 54-ФЗ. Об этом заявил сегодня директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД» (АО «ЭСК») Максим Ларькин в ходе аптечного саммита.

Один из рисков связан с неготовностью производителей кассовой техники выпустить необходимый объем новых аппаратов.

«Да, очереди существуют, поэтому мы призываем готовиться заранее», – пояснил Максим Ларькин.

По оценкам генерального директора аптечной сети «Ригла» Александра Филиппова, переход на новые кассовые аппараты его компании обойдется в 60-80 миллионов рублей, при этом уверенности в том, что через пару лет технику не придется вновь модернизировать, нет. «Программное обеспечение сырое», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, коррелируется ли новая техника с проектом по маркировке лекарств, Максим Ларькин отчасти подтвердил опасения бизнеса о возможной повторной модернизации техники. «Сейчас не коррелируется, к сожалению», – заявил он.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»