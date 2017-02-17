Эксперт: государству не нужны новые аптеки, отпускающие наркотические препараты

По итогам 2016 года сократилось число производственных аптек, а также аптек, занимающихся отпуском наркотических обезболивающих. Об этом в ходе аптечного саммита, который проходит сегодня в Москве, заявила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

«Мы оцениваем эффективность аптек как продуктовый ритейл. Прирастаем, растем… но в аптечном ритейле эффективность оценивается не только товарооборотом», – прокомментировала она выступления владельцев крупнейших аптечных сетей, которые дали весьма позитивную оценку своему развитию в прошлом году и оптимистичные прогнозы прироста в следующем.

По словам Елены Невольной, в труднодоступных регионах России нет аптек, которые взяли бы на себя функции ГУПов и МУПов. Частным сетям развивать свой бизнес на таких территориях неинтересно, добавила она.

Однако генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов отметил: «Мы обращались в Департамент здравоохранения Москвы и Минздрав Московской области с предложением указать, где нужны аптеки с отпуском наркотических препаратов. Интереса это не вызвало. Департамент нам не ответил вовсе, а Московская область ответила – вы сами скажите, где хотите. Значит, нет проблемы. Государству не нужны новые точки, которые бы отпускали этот вид товара. Если государство бизнесу покажет и объяснит свои потребности, бизнес всегда найдет решение».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»