Прокуратура подозревает ГУП «Севастопольская аптечная сеть» в финансовых нарушениях

Прокуратура Гагаринского района проверила законность использования бюджетных средств при оказании услуг по проведению мероприятий программы государственной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Севастополя.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что между департаментом здравоохранения города и ГУП «Севастопольская аптечная сеть» заключен договор, согласно которого ГУП обязуется оказать услуги по организации и проведению мероприятий программы государственной социальной помощи гражданам, проживающим на территории города.

Заказчик перечислил исполнителю денежные средства на сумму почти 4,5 млн руб. после предоставления первого акта оказанных услуг.

Однако после изучения реестра льготных рецептов по отпущенным гражданам лекарственным средствам, поданным с актом оказанных услуг, установлено, что аптечная сеть включила в реестр услуги вне периода заключения договора и до начала его действия.

«Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ГУП «Севастопольская аптечная сеть» по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Севастополя.

«Фармацевтический вестник»