Аптечная сеть «Мега Фарм» в 2017 году планирует открыть аптеки в 21 регионе России

К концу 2017 года аптечная сеть «Мега Фарм» планирует расшириться до 841 аптеки. Об этом сообщил генеральный директор «Мега Фарм» Андрей Гусев в рамках аптечного саммита, который проходит сегодня в Москве.

Он напомнил, что в прошлом году в сотрудничестве с компанией X5 было открыто 172 аптеки. До 2020 года компания планирует открытие 3317 точек. Согласно этим договоренностям, в первом квартале 2017 года будет открыто 118 аптек, всего в 2017 году будет открыто 670 аптек. По словам Андрея Гусева, все они уже определены поадресно, таким образом, компания планирует выйти в 21 регион.

«На конец 2017 года мы планируем иметь 841 аптеку, с учетом открывшихся в 2016 году. По товарообороту будем приближаться к первой десятке аптечных сетей. Это сложная задача, но опыт у нас есть», – заявил Андрей Гусев.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»