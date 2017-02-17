В 2016 г. чистая прибыль Actelion выросла на 26%

В IV квартале 2016 г. объем продаж швейцарской биотехнологической компании Actelion, приобретенной американской Johnson & Johnson за 30 млрд долл., составил 626,9 млн швейцарских франков (622 млн долл.) против 511,8 млн франков (507,7 млн долл.) годом ранее, сообщает FirstWord Pharma. Рост показателя обусловлен увеличением спроса на препараты для лечения легочной артериальной гипертензии Opsumit и Uptravi.

Объем продаж Opsumit увеличился на 45% и составил 235 млн франков (233 млн долл.). Показатель по препарату Uptravi, одобренному FDA в декабре 2015 г., составил 85 млн франков (84 млн долл.). Между тем, продажи препарата Tracleer сократились на 17% и составили 299 млн франков (227 млн долл.) из-за дженериковой конкуренции.

Квартальная прибыль выросла и составила 115 млн франков (114,1 млн долл.). За аналогичный период 2015 г. она составила 99,7 млн франков (98,9 млн долл.).

В 2016 г. объем продаж Actelion вырос на 18% и составил 2,4 млрд франков (2,4 млрд долл.), что соответствует прогнозам аналитиков.

Объем продаж Opsumit увеличился на 61% – до 831 млн франков (824 млн долл.). Продажи Uptravi достигли 245 млн франков (243 млн долл.). При этом показатель по препарату Tracleer сократился на 16% – до 1 млрд франков (992 млн долл.).

Чистая прибыль Actelion за год увеличилась на 26% – до 696 млн франков (690 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»