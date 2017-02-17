«  
  »

74% назначений гомеопатических препаратов приходится на педиатров

Как показали данные осенней волны 2016 года синдикативного исследования PrIndex «Мониторинг назначений врачами» компании Ipsos Healthcare, в Москве на долю гомеопатических препаратов приходится 2,0% всех назначений врачей.

Среди специалистов по назначению гомеопатических препаратов с огромным отрывом лидируют педиатры, на долю которых приходится 74% всех назначений данной группы, далее следуют терапевты (15%) и оториноларингологи (3%).

При этом опрос врачей в рамках другого синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» продемонстрировал, что только для четырех специальностей (оториноларингологи, педиатры, гинекологи, неврологи) доля врачей, верящих в эффективность гомеопатии, превышает долю ее противников. 12cc2561c9b6bc8db2164de0feff74b3.png

Наиболее критично по отношению к гомеопатическим препаратам настроены эндокринологи, аллергологи и кардиологи.

05337177a17a4e7d525720861e1aa9b1.png

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок: 1, среднее: 5,00 из 5)
 Загрузка...

Февраль 16, 2017 | Просмотров: 23 | Тема: | Категория: Новости