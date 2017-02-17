74% назначений гомеопатических препаратов приходится на педиатров

Как показали данные осенней волны 2016 года синдикативного исследования PrIndex «Мониторинг назначений врачами» компании Ipsos Healthcare, в Москве на долю гомеопатических препаратов приходится 2,0% всех назначений врачей.

Среди специалистов по назначению гомеопатических препаратов с огромным отрывом лидируют педиатры, на долю которых приходится 74% всех назначений данной группы, далее следуют терапевты (15%) и оториноларингологи (3%).

При этом опрос врачей в рамках другого синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» продемонстрировал, что только для четырех специальностей (оториноларингологи, педиатры, гинекологи, неврологи) доля врачей, верящих в эффективность гомеопатии, превышает долю ее противников.

Наиболее критично по отношению к гомеопатическим препаратам настроены эндокринологи, аллергологи и кардиологи.

«Фармацевтический вестник»