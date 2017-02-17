Продажи медицинской мебели в России снизились на 6,3%

Объем продаж медицинской мебели в России в 2016 году снизился на 6,3% и составил 130,3 тысячи штук.

«Снижение показателя произошло из-за сокращения числа медучреждений в России и ухудшения их финансового состояния. В условиях снижения платежеспособного спроса частные медицинские организации оптимизировали затраты и скорректировали планы открытия новых филиалов. В государственном секторе медицины отмечалось сокращение числа медучреждений в рамках проводимой реформы здравоохранения», – говорится в отчете компании BusinesStat, которая провела исследование.

Аналитики прогнозируют рост объема продаж медицинской мебели в России в 2017–2021 годах на 3% в год – в 2021 году этот показатель должен достигнуть 150,7 тысячи штук, что на 15,7% выше уровня 2016 года.

Объем производства медицинской мебели в России в 2016 году составил 94,8 тысячи штук. Аналитики ожидают, что в 2017–2021 годах этот показатель будет расти на 5,5–8,2% в год и в 2021 году составит 130,4 тысячи штук.

«Увеличению объемов производства будут способствовать более широкие возможности экспорта медицинской мебели российских изготовителей в связи с девальвацией национальной валюты. Вторым фактором роста производства станет реализация программы импортозамещения медицинских товаров в России. Но рост производства будет ограничиваться возможностями инвесторов в условиях сложной экономической ситуации в стране. Не все предприятия смогут быстро расширить производственные мощности и увеличить выпуск продукции», – говорится в отчете аналитической компании.

Объем чистого импорта медицинской мебели в Россию по итогам 2016 года составил 42 тысячи штук, крупнейшим поставщиком стал Китай, который ввез в страну 24,8 тысячи единиц медицинской мебели.

При этом за год Россия экспортировала 10,9 тысячи единиц медицинской мебели. «Преобладающая доля российского экспорта медицинской мебели направлялась в Казахстан – 58,5% от общего объема поставок из страны. В натуральном выражении в Казахстан было завезено 6,4 тысячи штук изделий. Самым крупным российским производителем – поставщиком на зарубежный рынок являлось АО «Досчатинский завод медицинского оборудования». В 2016 году этот завод экспортировал 1,6 тысячи штук медицинской мебели из страны», – отмечают аналитики.

Согласно данным консалтинговой компании Persistence Market Research на ноябрь 2016 года, Россия является лидером европейского рынка медицинских коек.

Источник: BusinesStat

vademec