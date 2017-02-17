В Татарстане изъяли 51,5 тысячи упаковок некачественных лекарств

В 2016 году Росздравнадзор Татарстана изъял из обращения 51,5 тысячи упаковок некачественных лекарств, включая 725 упаковок фальсификата.

«На первый взгляд цифра действительно большая – 51,5 тысячи упаковок. Вместе с тем, если пойти от цифры общего оборота, то мы выявляем ежегодно около 1% недоброкачественных лекарств из всех обращающихся на рынке и в медицинских организациях препаратов, – пояснила статистику заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения республики Любовь Шайхутдинова.

По словам руководителя Росздравнадзора Татарстана Рустэма Сафиуллина, для контроля качества нормативной документации (инструкции к лекарствам) в 2016 году было отобрано 118 наименований лекарственных средств, четыре из них были признаны некачественными: «Де-Нол», «Сотагексал», глазные капли «Эмокси-оптик» и «Белодерм». Выявлен брак по качеству упаковки двух препаратов: раствора для наружного применения «Аммиак» и препарата «Уголь активированный».

Кроме того, Росздравнадзор выявил фальсифицированные и незарегистрированные лекарственные препараты.

Так, суд Татарстана наложил штраф в размере 1 млн рублей за продажу фальсифицированного лекарственного препарата Кларитин на «ЦВ «Протек».

Поиском фальсификата в аптеках занимается и Интерпол. В рамках операции «Пангея», которая прошла более чем в ста странах мира, с 30 мая по 7 июня 2016 года было изъято из обращения 12,2 млн упаковок контрафактных лекарств, арестованы 393 человека, закрыто почти 5 тысяч нелегальных интернет-аптек.

Источник: ИА «Татар-Информ»

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