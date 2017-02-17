Дмитрия Даина осудили на 4,5 года лишения свободы

В четверг, 16 февраля, в Таганском районном суде Москвы огласили приговор по делу основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина. Предпринимателя осудили на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В этот срок будут засчитаны два года и три месяца, которые Даин провел под домашним арестом.

Прокурор просил для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

Защита Даина намерена обжаловать решение суда, сказал Vademecum адвокат предпринимателя Игорь Комаров. Сам Даин в суд не явился. По словам Комарова, он находится в больнице.

Предприниматель Дмитрий Даин был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2014 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой лиц).

В 2012 году компания ООО «Терминал-Восток», в которой Даину принадлежат 25%, под его личное поручительство получила в «Номос-банке» кредит на сумму 270 млн рублей. По версии суда, для получения кредита предприниматель предоставил банку недостоверную информацию о финансовом состоянии компании. Впоследствии кредит так и не был выплачен. Суд признал Даина виновным в хищении этих денег.

Предприниматель свою вину не признает. Ранее он рассказывал Vademecum, что основанный им логистический оператор «Фармацевтические терминалы» (ООО «Фармат»), вокруг которого разгорелись споры, в 2012 году был захвачен в интересах группы «Сантэнс» – ближайшего конкурента компании. Даин и его команда были отстранены от управления «Фарматом», поэтому, как заявляет предприниматель, он не имел возможности влиять на компанию.

Проект «Фармат» существует с 2005 года. В 2010 году им заинтересовалась «дочка» ГК «Ростех» – ОАО «РТ-Биотехпром», которым на тот момент руководил Петр Каныгин. В итоге владельцем 75% ООО «Терминал-Восток» (этой компании принадлежит «Фармат») стал ирландский офшор Silsby Investments Ltd, у Даина осталось 25% акций компании. Юридически офшор не был связан с «Ростехом», но участники рынка считали, что Silsby Investments Ltd представляет его интересы. В 2012 году Даин был снят с должности исполнительного директора «Фармата». Гендиректором компании и замгендиректора «Терминал-Востока» стал возглавлявший до того ООО «Сантэнс Кастомс» Ростислав Рудашевский.

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