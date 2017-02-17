Регионы просят субсидии на лекарства от орфанных заболеваний

Профильный комитет Законодательного собрания Приморского края поддержал обращение Законодательного собрания Амурской области с предложением субсидировать из федерального бюджета расходы регионов на обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. По данным Контрольно-счетной палаты Приморского края, из-за высокой стоимости лекарств обеспечить ими пациентов за счет средств краевого бюджета невозможно. В 2015 году на эти препараты было потрачено 43,7 млн рублей при потребности более 300 млн рублей.

В Амурской области ситуация тоже тяжелая – в 2015 году дефицит средств на эти цели достиг 107,8 млн рублей. В регионе проживает 86 пациентов, в том числе 45 детей, страдающих редкими заболеваниями, а стоимость лечения одного пациента составляет от 30 тысяч до 29 млн рублей в год.

Региональные власти неоднократно вносили в Госдуму РФ предложение изменить Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и передать полномочия по обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, на федеральный уровень, однако реакции не последовало, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края.

«Мы считаем, что объем средств, который выделяется из федерального бюджета для лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, необходимо увеличивать, и поддерживаем позицию наших коллег из Амурской области», – высказался председатель комитета Заксобрания Приморского края Игорь Чемерис.

Просьба рассмотреть возможность предоставить из федерального бюджета субсидии на лекарственное обеспечение больных редкими заболеваниями направлена в правительство, Минздрав РФ, а также председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

В России зарегистрировано более 15 тысяч пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, более 7 тысяч из них – дети. Стоимость лечения одного пациента с редким заболеванием в России составляет примерно 2,12 млн рублей в год.

Часть пациентов с орфанными заболеваниями обеспечиваются лекарствами за счет федеральной программы «Семь нозологий», однако она включает в себя не все редкие болезни. В октябре 2016 года Минздрав сообщил, что рассматривает возможность расширения программы.

Источник: Официальный сайт Законодательного собрания Приморского края

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