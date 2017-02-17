Испытания препарата от депрессии стали драйвером роста акций фармы Sage Therapeutics

Акции фармацевтической компании Sage Therapeutics, Inc. (SAGE, NASDAQ) на торгах 13 февраля выросли на 11,75% после публикации положительных данных об испытаниях препарата от депрессии.

Пероральный препарат SAGE-217, который компания Sage Therapeutics разработала для лечения депрессии, прошел фазу II клинических испытаний и показал свою эффективность, снижая симптомы или полностью излечивая заболевание. В ходе тестирования установлено, что в среднем на 15-й день приема препарата отмечалось улучшение состояния, которое позднее в 8 случаях из 13 привело к ремиссии. Также доказана безопасность препарата для пациентов.

Результаты испытаний препаратов стали драйвером роста акций, которые в итоге остановились на отметке $52,99 (+11,75%) на торгах 13 февраля. Тем не менее, инвесторам стоит учитывать, что как и другие препараты от депрессии, SAGE-217 может провалить более масштабную фазу III испытаний, так как при лечении депрессии огромное значение имеет эффект плацебо, искажающий данные. Следовательно, оптимизм относительно успехов Sage Therapeutics должен быть сдержанным.

В то же время, у компании есть и другие перспективные кандидаты в фазе III исследований. Вскоре планируется публикация итогов испытания препарата SAGE-547 (для лечения супер-рефрактерного эпилептического статуса), а во второй половине года обнародуют данные фазы III испытаний очень востребованного препарата от послеродовой депрессии.

Таким образом, пока акции Sage Therapeutics остаются рискованными и могут стать лишь небольшой частью инвестиционного портфеля. Однако в случае положительных данных испытаний и одобрения регуляторами препараты компании могут стать коммерчески успешными в среднесрочной перспективе за счет большой потенциальной аудитории.

На торгах 14 февраля акции SAGE подорожали еще на 2,53% до $54,33. Рыночная капитализация компании $2,02 млрд.

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