В Татарстане в 2016 году изъяли 51 тыс. пачек некачественных лекарств

В аптечных сетях Татарстана в прошлом году было изъято 51 тыс. упаковок некачественных лекарств. Из них 725 упаковок оказались поддельными, — сообщил журналистам глава Росздравнадзора Татарстана Рустэм Сафиуллин

«51 тыс. изъятых упаковок — цифра достаточно большая. Вместе с тем, если исходить от общего оборота лекарственных препаратов, то доля выявленных недоброкачественных лекарств ежегодно составляет 1%. Причем, это и фальсифицированные, и недоброкачественные, и пришедшие в негодность. Фальсификат выявляется в единичных случаях», — объяснила заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по Татарстану Любовь Шайхутдинова.

По словам Рустэма Сафиуллина, руководителя территориального органа, всего за 2016 год в сфере обращения лекарственных средств было проведено 92 проверки, из которых 52 –плановых, а 42 –внеплановых. Среди препаратов, которые попали под сомнения оказались российское лекарственное средство «Де нол» компании Ортат, нидерландский препарат «Сотагексал», глазные капли « Эмокси-Оптик».

Спикер также добавил, что по итогам проверок выдано 52 предписания по устранению нарушений. Кроме того, составлено 43 протокола об административных правонарушениях в сфере обращения лекарственных средств.

Из крупных правонарушений, выявленных в 2016 году, Сафиуллин отметил ситуацию с ЗАО Протек. За реализацию фальсификата на организацию был наложен штраф в размере 1 млн рублей. Еще двое в отношении двоих граждан были составлены протоколы об административном правонарушении за ведение предпринимательской деятельности без образования юридического лица с последующим наложением штрафа в размере по 70 тыс. рублей.

Таким образом, руководитель Росздравнадзора по Татарстану уточнил, что в 2016 году сотрудниками Территориального органа были проведены 286 проверок. Из них 80 плановых, 206 внеплановых, 30 предлицензионных. Спикер указал на тенденцию увеличения количества внеплановых проверок по сравнению с плановыми. Так, по итогам 2016 число плановых проверок составило 28% от общего числа.

РБК