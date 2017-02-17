Определены фармпредприятия подлежащие приватизации в 2017-2019 годах

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 8 февраля 2017 года №227-р, которым утверждается Прогнозный план приватизации в 2017-2019 годах.

В 2017 — 2019 годах планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1041 объект иного имущества государственной казны Российской Федерации.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2017–2019 годах в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.



Согласно документу, к приватизации планируются акции акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности:

Фармстандарт-Томскхимфарм , г. Томск (0,01% уставного капитала)

, г. Томск (0,01% уставного капитала) Научно-производственный коммерческий центр биопрепаратов и изделий медицинского назначения , г. Москва (20,01%)

, г. Москва (20,01%) ВОСТОКВИТ , Алтайский край, г. Бийск (55,54%)

, Алтайский край, г. Бийск (55,54%) Фармтоп , г. Владивосток (49%)

, г. Владивосток (49%) Троицкий йодный завод , Краснодарский край, ст. Троицк (100%)

, Краснодарский край, ст. Троицк (100%) Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ , Московская обл., г. Старая Купавна (100%)

, Московская обл., г. Старая Купавна (100%) Фармацевтическая фабрика, г. Астрахань, (100%)

Приватизации так же подлежат государственные унитарные предприятия:

Московский эндокринный завод , г. Москва

, г. Москва Государственный завод медицинских препаратов , г. Москва

, г. Москва Государственный химико-фармацевтический завод , г. Москва

, г. Москва «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА, г. Санкт-Петербург

Решение об условиях приватизации данных предприятий будет принято после снятия в

установленном порядке ограничений на приватизацию предприятия.

gmpnews