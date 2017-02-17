Действующие вещества отложили в долгий ящик

Правительство доработает меры поддержки локализации фармпроизводств

15 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу, Минэкономики и Минздраву дополнительно проработать предложение о новых мерах поддержки российских фармкомпаний с помощью госзакупок. Ранее Минпромторг предложил давать на государственных торгах абсолютное преимущество компаниям, производящим препараты на основе действующих веществ российской разработки. Ряд ассоциаций российских и иностранных предприятий уже выступил с критикой этой идеи, создающей «дискриминационные условия» для большинства участников рынка.

Как стало известно «Ъ», вчера на совещании в правительстве с участием ФАС, Минпромторга, Минэкономики, Минздрава, зарубежных и российских фармацевтических компаний вице-премьер Аркадий Дворкович поручил ведомствам дополнительно проработать вопрос о введении новых ограничений на госзакупки лекарств — их предлагалось увязать со степенью локализации фармацевтического производства. С предложением ввести на таких торгах трехступенчатую систему преференций для компаний, производящих препараты на основе субстанций российского производства, выступил Минпромторг. По его схеме такие поставщики получают абсолютный приоритет перед остальными, в их отсутствие закупка будет проходить по принципу «третий лишний» (когда иностранный поставщик не участвует в конкурсе при наличии двух российских).

В понедельник ряд фармацевтических ассоциаций (Ассоциация российских фармацевтических производителей, Союз профессиональных фармацевтических организаций и Ассоциация международных фармацевтических производителей), в которых в совокупности состоит около 100 компаний отрасли, направил в аппарат вице-премьера Аркадия Дворковича письмо с критикой идей Минпромторга (есть в распоряжении «Ъ»). По мнению ассоциаций, предложения ведомства создадут на российском рынке лекарств «дискриминационные условия» для большинства компаний, а производители субстанций получат «индивидуальные преференции», которые приведут к сокращению числа игроков и сужению ассортимента лекарств.

Как сообщили «Ъ» участники совещания, на встрече сходную позицию высказали и производители импортных лекарств. Поддержали же предложения Минпромторга российские производители действующих веществ для фармакологии — компании «Р-Фарм» и «Биокад». «Сейчас на российском рынке есть пять-шесть компаний, способных производить субстанции химического типа, и еще три — биологического. На мой взгляд, в совокупности они могли бы поставлять субстанции для иностранных компаний, на их разработку ушло бы около полутора лет»,— пояснил свою позицию гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.

По словам участников встречи, представители Минэкономики, ФАС и Минздрава на совещании не выступали. Однако по его итогам вице-премьер дал ряд поручений этим ведомствам — их проработка позволит определиться с будущим инициативы Минпромторга. Министерствам предстоит рассмотреть вопросы о соотнесении новых преференций и уже существующих принципов заключения инвестиционных контрактов в отрасли, рассчитать механизм определения референтных цен для таких закупок и продумать меры поддержки для производителей оригинальных лекарств.

Как сообщил «Ъ» курирующий закупки замглавы Минэкономики Евгений Елин, позиция его ведомства сводится к тому, чтобы «не изображать рынок и не имитировать торги» с помощью непрозрачного механизма, а воспользоваться разрешенным законом правом правительства принимать индивидуальные решения о прямой закупке, эквивалентной процедуре закупки у единственного поставщика. При этом правительство может установить в качестве условия наличие производства полного цикла в России, решив вопросы определения цены и проверки того, что субстанция действительно производится в РФ. Сложные торги при этом проводить не придется. Если же одну субстанцию производят несколько производителей, можно выбрать поставщика, который предложит лучшую цену или поделить между ними контракты. Ранее, по его словам, такие меры использовались для стимуляции производства полного цикла в автомобильной отрасли. «Это была бы честная схема, в которой инвестору понятно, что его ждет»,— пояснил господин Елин.

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова, Анна Пушкарская

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