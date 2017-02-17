Минздрав Азербайджана запретил фармацевтическим фирмам договариваться с врачами для продвижения продукции

Минздрав Азербайджана запретил работникам фармацевтических компаний посещать в рабочее время клиники и договариваться с врачами о продвижении фармацевтической продукции, сказал в четверг заместитель заведующего отделом по работе с фармацевтическими субъектами минздрава Парвиз Азизбеков.

Он отметил, что минздрав серьезно контролирует этот вопрос, и предпринимает необходимые меры в случае выявления подобных фактов. «Если граждане столкнутся с подобными случаями в каких-либо клиниках, то могут обращаться в минздрав».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

trend.az